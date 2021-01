Joe Biden faz juramento e é empossado como 46º presidente dos EUA

Presidente Joe Biden faz o juramento ao tomar posse nos EUA em 20 de janeiro de 2021 - (Foto: Saul Loeb/Pool/AP)

O democrata Joe Biden acaba de prestar juramento no Capitólio e foi empossado como 46º presidente dos Estados Unidos. "Juro solenemente que vou desempenhar com fidelidade o cargo de presidente dos Estados Unidos. Farei tudo que estiver ao meu alcance para preservar, proteger e defender a Constituição", disse o agora líder da Casa Branca, com uma das mãos sobre uma Bíblia.

Kalama Harris também jurou respeitar a Carta Magna do país e foi empossada como a primeira vice-presidente mulher e negra.

O juramento de Biden, que sacramenta a posse segundo os ritos norte-americanos, foi administrado pelo presidente da Suprema Corte, John Roberts.

Já Kamala teve o juramento administrado pela juíza da Suprema Corte Sonia Sotomayor.

O hino nacional dos Estados Unidos foi executado pela cantora pop Lady Gaga.