Joe Biden assina decreto e reintegra país no Acordo Climático de Paris

Cumprindo uma promessa de campanha, o presidente americano, Joe Biden, acaba de assinar decreto que reintegra os Estados Unidos no Acordo Climático de Paris. O ex-presidente Donald Trump deixou o tratado multilateral em 2017. "É só um ponto de partida. Tem muito mais por vir", declarou o democrata, há pouco, no Salão Oval, escritório do presidente americano na Casa Branca.

Neste primeiro dia como presidente da maior economia do mundo, Biden ainda assinou outros dois decretos. Um deles obriga a utilização de máscaras e a manutenção do distanciamento social em áreas sob administração do governo federal. O outro estabelece o compromisso do governo no suporte às minorias. "A ideia é tornarmos os EUA um país menos desigual", afirmou o novo líder da Casa Branca.

Os três decretos assinados há pouco foram as primeiras medidas de Biden à frente dos Estados Unidos. A expectativa é que mais ordens executivas sejam expedidas ainda hoje, como o retorno do país à Organização Mundial da Saúde (OMS).