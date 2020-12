Jiboia é capturada em clube de Dourados e é devolvida para a natureza

Uma Jiboia foi capturada pela Polícia Militar Ambiental na tarde de ontem - (Foto: Polícia Militar Ambiental)

Uma Jiboia foi capturada pela Polícia Militar Ambiental na tarde de ontem (19) após uma funcionária da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), localizada no bairro Jardim Maringá em Dourados, a Km de Campo Grande, ligar para a PMA, informando sobre a presença da serpente que estava no pátio do clube.

Quando a equipe chegou, a jiboia com aproximadamente dois metros estava nas proximidades do escritório e foi capturada com uso de gancho especial. Ela foi colocada em uma caixa de contenção e, como não apresentava ferimentos, foi solta no seu habitat natural distante da cidade.

A jiboia é pacífica e não é peçonhenta. Raramente passa de três metros de comprimento. Alimenta-se principalmente de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes. Engole a presa pela cabeça. Vive nas florestas densas da América do Sul e passa a maior parte do tempo nas árvores.