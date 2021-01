Janeiro começa com diversas opções de cursos na área da gastronomia em Campo Grande

Senac oferece diversas opções em Campo Grande - (Foto: Marcelo Camargo/ABrasil)

Está procurando se profissionalizar na área da gastronomia? Neste começo do ano o Senac Turismo e Gastronomia de Campo Grande está oferecendo diversas oportunidades para quem quiser cursar as opções seguindo todas as orientações das organizações sanitárias e de saúde de forma presencial.



Um dos cursos é o Preparo de Bolos e Tortas, com carga horária de 40h e início dia 11 de janeiro. Uma opção para quem deseja montar o próprio negócio ou gerar uma renda extra. O curso de aperfeiçoamento tem como objetivo desenvolver nos alunos a competência para ampliar sua capacidade criadora e tendo a qualidade como diferencial do seu produto. É destinado a profissionais que atuam no segmento de produções alimentícias ou de gastronomia.



Também com início dia 11 de janeiro tem o curso Preparo de Alimentos Congelados, que ensina a prática do processo de resfriamento, com conceito e cuidados (tempo/temperatura); armazenamento de amostras; técnicas de preparo de alimentos congelados: conceito, aplicação e tempo de preparação das produções e outros métodos de conservação.



Com início dia 18 de janeiro tem o curso Biscoitos e Cookies. As aulas proporcionam ao aluno o desenvolvimento de técnicas de produção de diversos tipos de biscoitos doces, amanteigados, petit fours, clafoutis, fudge, pão de mel e cookies. Tudo de forma prática e recheado de histórias sobre suas origens e conceitos, dando uma pitada a mais de conhecimento, inovação e qualidade no negócio.



Também com início dia 18 de janeiro, no período noturno, o curso Culinária Japonesa: Sushi e Sashimi, ensina ao aluno as técnicas de preparo, montagem e apresentação de sushi e sashimi. O curso é voltado para o público em geral e profissionais da área de alimentos e bebidas. As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 18h45 às 21h45.



Tem também o curso Multiplicadores em Higiene de Alimentos, com início dia 18 de janeiro, no período noturno. Prepara o aluno para atuar como instrutor do curso de Higiene e Manipulação de Alimentos, conforme a legislação vigente. Para se inscrever é preciso ter idade mínima de 18 anos.



Há ainda o curso de Cozinheiro, também com início dia 18 de janeiro, no período noturno. Com 650 horas/aula, o curso ensina sobre a preparação e a apresentação de produções culinárias que compõem os cardápios de estabelecimentos alimentícios. O profissional é o responsável pela organização do ambiente e dos insumos, pela operação e conservação de equipamentos e utensílios da cozinha.



Outro curso é o Aproveitamento Integral dos Alimentos, com carga horária de 24 horas, e início dia 18 de janeiro. Desenvolve habilidades profissionais para a utilização de técnicas de aproveitamento integral dos alimentos, considerando as boas práticas de manipulação e a composição nutricional, bem como a possibilidade de ampliar a variedade de consumo, com foco na saúde do indivíduo, na preservação do meio ambiente e na redução de custos. É destinado a profissionais, estudantes e interessados em aproveitamento integral de alimentos.



A unidade oferece ainda o curso Higiene e Manipulação de Alimentos, com 10 horas/aula e início dia 25 de janeiro. O curso vai aperfeiçoar o profissional, visando assegurar a qualidade no recebimento, higienização, armazenamento de matéria prima e na produção de alimentos, evitando contaminações cruzadas e riscos à saúde dos consumidores.



E tem opções também para o período de férias da garotada. Uma delas é o curso Chef Teen, que ensina aos adolescentes as técnicas básicas de culinária, incluindo a seleção, higiene e o preparo dos alimentos, assim como a aplicação prática da valorização na apresentação e montagem dos pratos. Os jovens vão aprender as boas práticas na cozinha e preparar receitas salgadas e doces. As aulas serão realizadas dias 13 e 14 de janeiro, no período vespertino.



Outra opção é o curso Chefinhos e Lanches Doces, em que os alunos aprendem a preparar receitas doces variadas, além de técnicas básicas de cozinha. Para participar é necessário ter menos de 12 anos de idade. O curso será realizado nos dias 19 e 20 de janeiro, das 13h15 às 17h15.



Já no curso Chefinhos e Lanches Salgados, que será realizado nos dias 27 e 28 de janeiro, das 13h15 às 17h15, os mini chefs são iniciados no aprendizado da gastronomia, com receitas e técnicas básicas de cozinha. Além das boas práticas na cozinha, os alunos também aprendem a preparar receitas de lanches salgados e sucos. Para maiores informações, acessar o www.ms.senac.br/unidades/turismoehospitalidade.