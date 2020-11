Israelenses participam de protesto contra Netanyahu em Jerusalém

Manifestantes israelenses participam de uma manifestação anti-governo em frente à residência do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em Jerusalém - Foto: Ahmad Gharabli/AFP

Milhares de israelenses marcharam em Jerusalém no sábado em mais um protesto semanal contra a resposta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ao coronavírus e as acusações de corrupção contra ele.

Os manifestantes agitaram bandeiras israelenses e outras bandeiras roxas, que se tornaram um símbolo do movimento de protesto, enquanto marchava em direção a praça perto da residência oficial de Netanyahu. Outros protestos ocorreram em outras partes do país.

Cartazes foram carregados no protesto dizendo "Salve o país lutando contra a corrupção" e "revolução".

Os manifestantes criticam Netanyahu pelo que descrevem como o fracasso do primeiro-ministro em face da pandemia e suas consequências econômicas. Muitos também se opõem a Netanyahu como primeiro-ministro enquanto ele está sendo julgado por três acusações de corrupção: fraude, quebra de confiança e aceitação de subornos.

Netanyahu nega irregularidades em uma série de escândalos envolvendo cúmplices multimilionários e magnatas da mídia.

As mobilizações duraram meses e mantiveram os holofotes sobre Netanyahu em um momento em que a popularidade do governante de longa data despencou devido à forma como lidou com a pandemia em Israel. Fonte: Associated Press.