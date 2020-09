Irã: Moeda local recua ante o dólar após EUA agir para restaurar sanções da ONU

O rial perdeu mais de 30% de seu valor em relação ao dólar desde junho - (Foto: ATTA KENARE / AFP)

O rial, moeda do Irã, recuou ao nível mais baixo de sua história neste domingo, após o governo norte-americano ter afirmado, no sábado, que todas as sanções da Organização das Nações Unidas (ONU) contra o país foram restabelecidas. A medida foi rejeitada pela maioria dos países integrantes da organização, por ser considerada ilegal. Em casas de câmbio de Teerã, o rial caiu para 272.500 por dólar norte-americano.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Saeed Khatibzadeh, criticou a declaração do governo Trump, no sábado, de que Teerã não está cumprindo o acordo nuclear. Para Khatibzadeh, as sanções instantâneas só aconteceram no "mundo fantástico" do governo Trump. "Eles estão tentando fazer com que todos acreditem, mas ninguém está comprando, exceto eles próprios", disse Khatibzadeh durante coletiva de imprensa semanal no domingo.

"É um programa de televisão cujo único apresentador, espectadores e aqueles que o aplaudem são o próprio Pompeo e um punhado de outros", disse o porta-voz, referindo-se ao secretário de Estado dos EUA. "A mensagem de Teerã para Washington é clara: volte à comunidade internacional, retorne a seus compromissos e pare de intimidação, para que a comunidade internacional aceite você", acrescentou.

O rial perdeu mais de 30% de seu valor em relação ao dólar desde junho, em reação aos efeitos das sanções dos EUA contra o país, que reduzem sua capacidade de vender petróleo globalmente. Em 2015, na época do acordo nuclear de Teerã com potências mundiais, assinado pelo governo do ex-presidente Barack Obama, a moeda era cotada a 32.000 riais por dólar.

A ONU realiza nesta semana sua Assembleia Geral anual. Membros do Conselho de Segurança do órgão dizem que os EUA perderam legitimidade para invocar sanções instantâneas quando o presidente Donald Trump se retirou do acordo nuclear em 2018 e começou a impor novamente as sanções dos EUA ao Irã.

A Casa Branca planeja emitir uma ordem executiva na segunda-feira explicando como o país aplicará as sanções restauradas. Os departamentos de Estado e do Tesouro dos EUA devem delinear como indivíduos e empresas estrangeiras serão penalizados por violações. Fonte: Associated Press.