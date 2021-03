Investindo em saneamento, MS recebe reconhecimento e se torna referência nacional

Todos os investimentos feitos pelo Governo do Estado em saneamento básico, acabaram despertando o olhar nacional, e tornando Mato Grosso do Sul, mais uma vez uma referência. Nesta semana o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, exaltou o trabalho desempenhado pela Sanesul (Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul) em conjunto com o Governo do Estado no município de Dourados.

Segundo o diretor presidente da empresa, Walter Carneiro Junior a concessionária tem trabalhado para que 85% da população da segunda maior cidade do Estado tenha acesso à rede de esgoto. Para ele o reconhecimento é uma grande satisfação.

O próprio ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), garante que seu sonho é tornar realidade esse tipo de investimento em âmbito nacional.

Na atual gestão do Governo do Estado, Dourados foi contemplada com mais de R$ 248 milhões em investimento para saneamento básico. Em execução, atualmente há R$ 105 milhões em obras de água e esgoto. Para 2021 estão garantidos outros R$ 33,3 milhões para novas obras.

Katiuscia Fernandes - Subcom