Investindo em saneamento, Governo do Estado garante saúde à população de Itaporã

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

Em Itaporã, por exemplo, o Governo do Estado está investindo mais de R$ 20 milhões no sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário para garantir mais saúde para a população. De acordo com a OMS, a cada R$ 1 em saneamento são economizados R$ 4 em saúde.

Além dos investimentos em saneamento, a Agesul - Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, investe mais de R$ 46 milhões em obras de infraestrutura. No município estão sendo pavimentadas a rua Antônio Vicente de Almeida e os bairros Ipanema, Jardim Vitória e João de Deus.

Nos últimos seis anos, muitas outras obras já foram entregues como a restauração asfáltica MS-156, MS-157, MS-379 e MS-470 e a pavimentação e drenagem das ruas Largo da Saudade, Antonio Vicente de Almeida e Rita Pupo Gonela, de vias urbanas do Distrito de Piraporã e do Jardim Copacabana.

Em Itaporã, a população ainda comemora a entrega de novas moradias, beneficiando 50 famílias, e as reformas e melhorias das escolas estaduais: Edson Bezerra, Antonio João Ribeiro e Senador Saldanha Derzi, em Itaporã; e Escolas Estaduais Olivia Paula, no distrito de Piraporã; e da Princesa Izabel, em Santa Terezinha.

E as melhorias realizadas nestas escolas proporcionam mais conforto a professores e estudantes, sinônimo de mais qualidade no ambiente de trabalho, e também no ensino.

