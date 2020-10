Investimentos em obras do Governo do Estado em Alcinópolis somam R$ 11,4 milhões

O Governo investiu no recapeamento de diversas ruas da cidade - (Foto: Edemir Rodrigues)

O Governo do Estado de MS já investiu mais de R$ 11 milhões em obras, concluídas e em execução, no município de Alcinópolis. Uma dessas medidas é o sistema de esgotamento sanitário que beneficiou 690 residências e contabilizou uma rede coletora de esgotos superior a 17,5 mil metros, totalizando R$ 2,1 milhões.

Com isso e devido à inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto do município, em 2017, o município tem garantido 100% de cobertura na coleta e tratamento, um investimento de R$ 4,3 milhões.

Além dessa obra, o Governo investiu no recapeamento de diversas ruas da cidade, entre elas a Avenida Averaldo Fernandes Barbosa, que também recebeu pavimentação asfáltica e drenagem, rua Darlindo José Carneiro, Rua Lino De Oliveira e Rua Luiza Rezende Silva, entre outras.

No município, dezenas de famílias foram beneficiadas com a casa própria. Ao todo, 54 moradias foram entregues, com investimento total de R$ 3,4 milhões, sendo que mais de R$ 732,6 mil foram contrapartidas do Governo do Estado.

Com investimento total de R$ 3,4 milhões, 54 moradias foram entregues

Na educação, mais de 900 mil reais foram investidos em garantia de merenda, uniformes, transporte e kits escolares, obras e melhorias nas escolas estaduais do município.