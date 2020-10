Investimentos do Governo promovem desenvolvimento urbano em Sonora

A aplicação de recursos estaduais no município de Sonora tem promovido desenvolvimento para a região. Mais de R$ 16,8 milhões foram investidos em ações de infraestrutura entre obras concluídas e em execução. A MS-213 por exemplo, recebeu 132 quilômetros de cascalhamento. Obras urbanas como asfaltamento e drenagem na Avenida Trindade e Ruas Tocantins, Ceará e Roraima do Bairro Jardim dos Estados.

Demanda elencada como prioridade da gestão municipal durante o Governo Presente, a pavimentação asfáltica e drenagem no bairro Sol Nascente está em fase de licitação pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

Na área habitacional os investimentos somam R$ 295.606 mil na cidade. Foram entregues as bases de 32 moradias no Loteamento Novo Tempo II, pelo programa Lote Urbanizado, em que as famílias aprendem uma profissão e constroem as próprias casas. Outra iniciativa importante no setor, foi a regularização fundiária permitiu que 17 proprietários ficassem em dia com a documentação de seus imóveis.

Para fortalecer a produção dos agricultores familiares e gerar renda, a cidade recebeu uma Central de Comercialização para Agricultura Familiar. A obra contou com investimentos no valor de R$ 250 mil, oriundos do Fadefe (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Equilíbrio Fiscal do Estado). Nesse sentido, Sonora também foi contemplada com patrulhas mecanizadas e equipamentos agrícolas.

Cerca de R$ 26 milhões serão investidos em água e esgoto pela Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul). A maior parte desses recursos, R$ 21 milhões, será destinada a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) que inclui uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE); Estação Elevatória de Esgoto; redes coletoras de esgoto e ligações domiciliares de esgoto.

O objetivo é universalizar a cobertura de esgotamento sanitário do município nos próximos anos. Além disso, R$ 1,270 milhão já foi investido no sistema de abastecimento de água da cidade.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Edemir Rodrigues