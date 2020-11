Investimentos do Governo do Estado mudam a realidade da população de Paranhos

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

O município de Paranhos, por exemplo, contabiliza importantes investimentos estaduais que somam mais de R$ 31 milhões, tanto em infraestrutura quanto em saneamento.

Agilizando o escoamento da produção agropecuária e dando mais competitividade, o Governo do Estado, pavimentou 95 quilômetros da rodovia MS-165, entre Paranhos e Coronel Sapucaia, e construiu três pontes de concreto na zona rural com investimento aproximado de R$ 4 milhões: uma sobre o córrego Vermelho, outra sobre o rio Iguatemi e a última sobre o córrego Taquaperí.

Na área urbana, cerca de um quilômetro de drenagem e 19 quilômetros quadrados de pavimentação foram executados na Rua Pedro Nunes e em vias adjacentes - em um investimento de R$ 2,98 milhões.

Na habitação, foram entregues 140 novas moradias, e no saneamento 8 mil metros de rede de distribuição de água, 384 ligações domiciliares de água, 7,8 mil metros de rede coletora de esgoto e 359 ligações domiciliares de esgotamento.

Subsecretaria de Comunicação