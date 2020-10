Investimentos do Governo do Estado geram emprego e renda em Juti

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado - (Foto: Secom MS)

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

No município de Juti, que tem no agro sua base econômica, o Governo do Estado investiu mais de R$ 50 milhões em melhoria de estradas, ruas da via urbana e em construção de pontes. E todas essas obras resultaram na geração de novos empregos e renda.

Uma das principais obras realizadas é a implantação e pavimentação da rodovia MS 180, assim como nas ruas Presidente Vargas, Duque de Caxias, Avenida Mato Grosso, José Bonifácio Fernandes, assim como em diversas outras vias urbanas.

Outra ação importante, da gestão municipalista de Reinaldo Azambuja, em Juti, foi a construção de pontes de concretos armado, sendo uma sobre o Rio Amambai e outra sobre Rio Taquara. Com investimentos da ordem de R$ 3 milhões, os governos estadual e federal garantiram juntos a construção dessas duas pontes de concreto.

Na educação, destaque para a reforma geral da Escola Estadual 31 de março, com investimento superior a R$ 665,3 mil. Na habitação, 155 famílias realizaram o sonho da casa própria, com um investimento total de R$ 7,4 milhões.

E no sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros setores, a Sanesul investiu quase R$ 4 milhões, em projetos concluídos e em conclusão.