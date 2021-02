Investimentos da Sanesul garantem saúde a população de Guia Lopes da Laguna

53% dos serviços já foram executados - (Foto: Divulgação)

Com um investimento total de R$ 14,7 milhões, o Governo do Estado e a Sanesul, estão trabalhando juntos, para universalização do saneamento no município de Guia Lopes da Laguna.

Com 53% dos serviços executados, as obras incluem a implantação de 54,9 quilômetros de rede coletora de esgoto, 2.264 ligações domiciliares de esgoto, três estações elevatórias (Nascimento, Delegacia e Vargas) e 1.832 metros de linha de recalque.

O diretor presidente da Sanesul, Walter Carneiro, explicou que a empresa está aumentando a cobertura da rede de coleta do esgoto doméstico nos bairros. Segundo ele parte da população já usufrui dos benefícios do tratamento do esgoto, que proporciona mais saúde, qualidade de vida, valorização dos espaços urbanos e preservação do meio ambiente.

Guia Lopes da Laguna é um dos municípios contemplados no programa Avançar Cidades, um convênio feito com a Caixa Econômica para levantar recursos e executar novos projetos de esgotamento sanitário em vários municípios de MS.