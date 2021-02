Investimento em saneamento ultrapassa os R$ 5 milhões em Mundo Novo

O diretor presidente da Sanesul Walter Carneiro explicou que são muitos os projetos em desenvolvimento no município - (Foto: Divulgação)

Contar com um sistema moderno de saneamento e estar no mesmo patamar de grandes cidades. Essa é uma demanda antiga da população do município de Mundo Novo, e que tem recebido atenção especial do governador Reinaldo Azambuja.

Hoje, com mais de 20 mil habitantes (segundo IBGE), a população comemora a chegada da implantação do sistema de esgotamento sanitário, um investimento de mais de R$ 5 milhões com recursos da Funasa e também Sanesul.

O diretor presidente da Sanesul Walter Carneiro explicou que são muitos os projetos em desenvolvimento no município.

O prefeito Valdomiro Sobrinho reforça que Mundo Novo merece este investimento.

A implantação do serviço de esgotamento sanitário em Mundo Novo incorpora a construção da ETE- estação de tratamento de esgoto, com capacidade inicial de tratar 20 litros de esgoto bruto por segundo. Serão executados também 11,9 km de rede, 503 ligações, elevatória, entre outras obras complementares.

Além disso, o município aguarda a licitação das obras do programa Avançar Cidades, que está em andamento, para mais 60,2 km de rede de coleta, 2.461 ligações domiciliares, entre outras obras complementares do sistema de esgotamento sanitário.