Investimento em água marca aniversário de Nova Alvorada do Sul

Nova Alvorada do Sul faz 29 anos - (Foto: ACOM/SANESUL)

Nova Alvorada do Sul faz 29 anos. Nos últimos anos, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Sanesul inauguraram várias obras na cidade.

Na atual gestão, foram investidos mais de R$ 9 milhões de reais em saneamento básico, água e esgoto, para atender todo município e o Distrito de Pana.

A empresa já entregou uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e executou redes de coleta e ligações domiciliares em vários bairros como Vacílio Dias, Jardim Indaiá I, Jaime Medeiros, Zé Tabinha, Maria de Lourdes I, Jardim Guanabara, Jardim Eldorado e parte da região Central.

As obras foram executadas com recursos do Governo Federal (via Funasa), por meio do Programa de Aceleração do Crescimento 2, e da própria Sanesul.

Com obras estratégicas, o sistema de abastecimento de água em Nova Alvorada do Sul passou por melhorias com ampliação na produção. Recentemente, a ativação de um novo poço no município e demais obras representaram 33% de incremento na produção, um investimento que beneficia diretamente todos os moradores com água tratada.

Por determinação da diretoria da Sanesul, foram investidos R$ 480.981,16 em infraestrutura. O recurso é da própria empresa e foi aplicado na ativação do poço tubular profundo NOA 010, na implantação de uma adutora com 2.568metros interligando o poço ao centro de reservação Maria de Lourdes e na urbanização completa com construção de abrigo de cloração e construção de abrigo de quadro de comando.

Além disso, foi possível executar ajustes e melhorias para aumentar a vazão dos poços (NOA 002), (NOA 006) e (NOA 007).