Investimento do Governo na MS-382 vai integrar região e permitir escoamento pela Rota Bioceânica

Governador Reinaldo Azambuja vistoria obra de pavimentação em Jardim - Foto: Saul Schramm

Em Guia Lopes da Laguna, nesta quinta-feira (11), o governador Reinaldo Azambuja autorizou investimentos na rodovia MS-382 que somam R$ 226 milhões e que encurtarão as distâncias entre os polos de produção, potencializando agronegócio e turismo.

Ele deu ordem de serviço para implantação de 87,58 quilômetros de asfalto entre a BR-060/Guia Lopes da Laguna e a MS-270/Ponta Porã e autorizou a restauração de mais 91,4 quilômetros da rodovia.

"Vamos levar a interiorização. Sair de Guia Lopes da Laguna, Antonio João, Cabeceira do Apa, Ponta Porã. Integrar toda aquela região, Itahum, Dourados, para descer as riquezas e também levar pelos portos de Porto Murtinho e pela Rota Bioceânica", afirmou Reinaldo Azambuja.

O prefeito Jair Scapini afirmou que o investimento é histórico. "Hoje está acontecendo uma coisa histórica para Guia Lopes da Laguna. Recebemos vários investimentos. Há quatro anos, o governo lançou a ponte para substituir a que caiu. Guia Lopes não tinha nenhuma ponte de concreto. Hoje tem seis. Esse asfalto foi pedido há muito tempo e o governo Reinaldo proporcionou".

Acompanhado do presidente da Sanesul, Walter Carneiro Jr., o governador Reinaldo Azambuja vistoriou obras na área de saneamento

O governador também fez questão de ver de perto a obra do Avançar Cidades: execução de 54.994 metros de rede coletora de esgoto, com 2.264 ligações domiciliares de esgoto, três estações elevatórias e 1.832m de linha de recalque. O investimento é de R$ 7,9 milhões.

Ele ainda visitou o Frigorífico Brasil Global, que está sendo beneficiado por obra de pavimentação asfáltica e drenagem, no valor de R$ 1,3 milhão. O investimento vai ao encontro das exigências de sanidade para permitir a exportação de carne.

Jardim

Reinaldo Azambuja também foi a Jardim e recebeu elogios por conta dos investimentos em asfalto no bairro Jardim Angélica, no valor de R$ 9,6 milhões. A prefeita Clediane Matzenbacher agradeceu o governador pelos investimentos em benefício da população de Jardim, principalmente na pavimentação de vias urbanas.

Com a chegada do pavimento, comércios começaram a abrir no bairro. "O asfalto que a gente esperava tanto chegou graças ao governador e ao ex-prefeito, que ajudou muito também. A chegada vai ajudar muito a população do bairro Vila Angélica II. Já estão abrindo mercados na Vila e lava-jato. São várias melhorias que vão transformar a vida da população", contou Janderson Castro de Paula.

A dona de casa Margarida Batista Martins também agradeceu o fim da poeira no bairro. "Eu moro há 15 anos aqui e agora veio o asfalto. Vai valorizar o imóvel, trazer mais acessibilidade e já dá para deixar mais bonitinha a frente de casa", disse.

Acompanharam o governador nas agendas os secretários Eduardo Riedel (Segov), Jaime Verruck (Semagro) e Sergio de Paula, secretário Especial de Articulação Política; presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, e os também deputados professor Rinaldo, Herculano Borges, Evander Vendramini, Mara Caseiro, Marçal Filho e Felipe Orro; diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior, além de prefeitos, secretários e vereadores da região.