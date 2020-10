Investimento da Sanesul amplia abastecimento de água em Chapadão do Sul

O poço CPS-015 contribui para os bairros que compõe o sistema de tratamento de água do Parque Esperança - (Foto: ACOM/SANESUL

Dois poços ativados em Agosto estão respondendo muito bem na produção de água em Chapadão do Sul. Com o CPS-014 e o CPS-015, o abastecimento de uma grande região foi fortalecido e o sistema está respondendo positivamente mesmo com as altas temperaturas e o aumento no consumo nos últimos dias.

Os poços têm capacidade de produzir até 100 m³ por hora cada, um reforço importante para a cidade. Eles são parte do Planejamento e Plano de Investimento de ampliação do sistema de água que a Sanesul mantém para Chapadão do Sul.

“As ampliações dos sistemas de saneamento do município acontecem conforme ele se desenvolve. Os poços estavam no cronograma e há alguns meses a empresa autorizou a perfuração e ativação. As obras foram concluídas e imediatamente foram ligados, funcionando perfeitamente”, comentou o gerente regional Leocir Teixeira.

O forte calor da região de Chapadão do Sul também tem provocado aumento no consumo de água tratada, o que preocupa a empresa que pede aos consumidores que sejam cautelosos e parceiros economizando em casa.

“Mesmo com o abastecimento regular na cidade é importante manter o bom uso da água potável. Evitando usar a mangueira para lavar a calçada, corrigindo vazamentos nas torneiras, sendo mais rápido no banho. Com a estiagem que estamos enfrentando temos a dimensão do quanto a água é importante para vivermos. Precisamos economizar para não faltar”, comentou o supervisor da unidade Bruno Batista.

Este projeto dos poços é de ampliação do sistema e foi acompanhado pela Diretoria Comercial e de Operações - DCO, que desenvolve ações estratégicas para as cidades, em conjunto com a Gerência de Abastecimento de Água- GESAA e a Gerência de Manutenção da Sanesul-GEMA na ativação dos poços.

A produção do poço CPS-014 apoia o abastecimento do sistema do Parque União. Já o poço CPS-015 contribui para os bairros que compõe o sistema de tratamento de água do Parque Esperança.

O investimento foi cerca de R$ 1,3 milhão de reais.

A Sanesul mantém um plano de investimento específico para cada município em operação. Ele é construído por equipe técnica que identifica as demandas de obras e projetos onde serão aplicados os recursos.

Em todas as 128 localidades operadas pela Sanesul no Estado, o serviço de abastecimento de água é universalizado.