Interface Pesquisa, Ciência e Comunicação é tema de quarto episódio do Biotacast

O quarto episódio do Biotacast já está disponível. Nesta edição, o programa aborda o tema da interface Pesquisa, Ciência e Comunicação com José Sabino, professor e pesquisador da Uniderp (Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (Uniderp) e um dos idealizadores do programa Biota-MS. Os interessados poderão conhecer um pouco sobre à compreensão pública e divulgação científica da biodiversidade.

No bate-papo, Sabino destacou a importância de como integrar a biodiversidade com outros grandes temas no mundo através da comunicação e do diálogo, bem como o papel dos grandes programas para transformação social e ambiental.

O pesquisador também abordou um dos desafios quando o assunto é a comunicação, que são as Fake News e a tendência e o futuro da comunicação para a conservação da biodiversidade.

Episódios

A série de Podcasts tem como objetivo levar conhecimento científico e tecnológico, bem como promover a educação e inovação, visando à conservação e a utilização sustentável dos recursos naturais e a formação da cidadania. A ideia é difundir conhecimento sobre a biodiversidade e serviços ecossistêmicos de Mato Grosso do Sul.

#1 – Você conhece o Biota-MS?

#2 – Economia Criativa, Empreendedorismo e Biodiversidade

#3 – Crianças e Biodiversidade

#4 – Interface Pesquisa, Ciência e Comunicação

Os episódios podem ser acessados nas principais plataformas de podcasts, como Spotify, Google Podcasts, Breaker, PocketCasts e RadioPublic. Para ouvir o conteúdo pelos serviços das plataformas digitais, basta procurar por Biotacast.