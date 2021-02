Instituto Mirim divulga resultado dos beneficiados no processo de ingresso 2021

Instituto Mirim - Foto: Divulgação/Assessoria

Está disponível, exclusivamente pelo site do Instituto Mirim, a lista dos adolescentes que serão beneficiados para o ingresso 2021. O período para consultas vai até segunda-feira (15).

Seguindo as recomendações de segurança diante da pandemia da Covid-19, a fim de evitar aglomerações, os responsáveis não devem ir até o Instituto para fazer a matrícula dos beneficiados. Uma equipe entrará em contato por telefone para efetivação da matrícula.

Vale ressaltar também que na manhã de ontem (11) o site do Instituto apresentou instabilidade devido ao grande número de acessos. Além disso, os números dos CPF cadastrados com pontos e traços gerou um erro no sistema.

Confira nota oficial enviada pelo Instituto Mirim:

“Informamos que no período matutino de ontem (11) o site apresentou inconsistência devido ao número de acessos. Bem como nos casos de CPF que foram lançados com pontos e traços no momento do cadastro inicial, o que fez com que o sistema apresentasse como não beneficiado para alguns adolescentes que foram beneficiados. Informamos que já foi realizado o ajuste e orientamos que as consultas sejam refeitas posteriormente para confirmação da informação”.

O período de matrícula será somente de 22/02/2021 à 26/02/2021, pelo telefone.

A lista de documentos necessários para inscrição está disponível no site do Instituto Mirim:

http://www.institutomirim.org.br/2020/