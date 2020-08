Instituto Avon entrega cartões de auxílio às vítimas de violência doméstica atendidas pela CMB

O Instituto Avon, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Subsecretaria de Políticas para a Mulher- SEMU, realizou a entrega de 150 cartões no valor de R$51,50 - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

O Instituto Avon, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Subsecretaria de Políticas para a Mulher- SEMU, realizou a entrega de 150 cartões no valor de R$51,50, na manhã desta quarta-feira (05), para as mulheres atendidas pela Casa da Mulher Brasileira, durante o período de pandemia, que devem ser trocados nos supermercados Extra e Assaí por produtos que atendam suas necessidades básicas.

O Instituto Avon está oferecendo apoio para as instituições que atendam mulheres vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade socioeconômica, neste período de distanciamento social em decorrência do novo coronavírus em todo o Brasil, já que muitas mulheres tiveram suas rendas comprometidas.

A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande é uma referência nacional no atendimento as mulheres vítimas de violência e mesmo durante o período de pandemia continua funcionando normalmente todos os dias, 24 horas por dia. Só no mês de julho foram atendidas 877 mulheres.

A Subsecretaria de Políticas para a Mulher – SEMU- está em busca de parcerias para ajudar as mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, já que muitas trabalham de forma precária ou informal e tiveram queda em suas receitas devido a redução da circulação de pessoas, tornando-as mais suscetíveis a serem vítimas de violência doméstica.