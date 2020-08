Instituições de Bonito vencem edital europeu para soluções digitais voltadas ao ecoturismo e à agricultura familiar

Bonito - (Foto: Divulgação)

Dois projetos de instituições sem fins lucrativos de Bonito (MS) que buscam soluções inovadoras para problemas enfrentados pelo ecoturismo e por pequenos produtores agrícolas, foram selecionados pelo Centro de Inovação Brasil – Europa, Enrich in Brazil, em um desafio lançado para instituições das áreas de Turismo & Lazer, Digitalização e Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de apoiá-las com soluções inovadoras e personalizadas. Agora o Enrich abriu chamado para que empresas europeias desenvolvam plataformas digitais que atendam às necessidades de cada projeto. As soluções serão entregues gratuitamente para as instituições brasileiras e implementadas até 31 de dezembro de 2020, com o suporte do Enrich no Brasil.

A chamada, que fica aberta até 15 de setembro, busca parceiros europeus para o desenvolvimento de duas soluções digitais. Uma delas, sugerida pelo Instituto de Desenvolvimento de Bonito, é uma plataforma virtual voltada ao ecoturismo, com tecnologias imersivas para que os turistas possam conhecer as belezas naturais de fauna e flora da região. O outro desafio traz a necessidade de uma estrutura online de apoio para as vendas de pequenos produtores agrícolas da região, projeto idealizado pela Fundação Neotrópica do Brasil.

Considerado um dos principais destinos mundiais do ecoturismo, Bonito (MS) gera mais de 7 mil empregos diretos e 2 mil indiretos em atividades turísticas, de acordo com a prefeitura do município, que recebe mais de 240 mil visitantes por ano. A pandemia de Covid-19, no entanto, impôs graves limitações às atividades, além de prejudicar severamente as vendas dos produtores locais, que contavam com o fluxo de turistas para a comercialização de seus produtos.

“Ao aproximar empresas, instituições e centros de pesquisa do Brasil e da Europa nosso objetivo é promover um intercâmbio de conhecimento que, por meio da inovação, resulta em melhorias significativas nas vidas das pessoas”, afirma Filipe Cassapo, presidente do Enrich no Brasil. “Os projetos apresentados pelas entidades de Bonito são exemplo claro da importância do uso da tecnologia para apoiar as atividades locais e possibilitar mais ferramentas para o enfrentamento de períodos de crise”, conclui.

De acordo com Rodolfo Portela Souza, superintendente-executivo da Fundação Neotrópica do Brasil, o objetivo do desafio inscrito pela entidade é “gerar renda para as comunidades locais, com foco nos pequenos produtores agrícolas que foram particularmente afetados pelo contexto imposto pela pandemia”. A Fundação espera que a solução apresentada pela empresa europeia traga benefícios para os produtores, valorizando produtos locais, ampliando canais de vendas e distribuição.

“O uso da tecnologia é fundamental neste momento para permitir que as pessoas, mesmo não estando fisicamente em Bonito, possam continuar a se encantar com as atrações da nossa região”, aponta Guilherme Miguel Poli, presidente do Instituto de Desenvolvimento de Bonito. “Estamos muito animados para dar continuidade nesse projeto, com apoio dos parceiros europeus”, conclui.

O Enrich no Brasil é uma entidade sem fins lucrativos que promove a cooperação entre Brasil e Europa nas áreas de inovação, pesquisa, tecnologia e empreendedorismo.

Sobre o Centro de Inovação Brasil – Europa, Enrich in Brazil

“ENRICH” é uma iniciativa da União Europeia, executada no Brasil pelo projeto CEBRABIC que recebeu financiamento do Programa de Pesquisa e Inovação da União Europeia, Horizonte 2020. Um grupo com quatro instituições brasileiras e oito europeias da Alemanha, Portugal, Bélgica, Hungria, Áustria, Espanha e Turquia fazem parte do consórcio do projeto para fortalecer a cooperação em pesquisa, inovação e negócios entre o Brasil e a Europa, estabelecendo o centro "ENRICH no Brasil". A "Rede Europeia de Centros e Polos de Pesquisa e Inovação" (ENRICH) compreende dois outros centros piloto além do "ENRICH no Brasil", o "ENRICH na China" e o "ENRICH nos EUA".