Inscrições para seleção de professores temporários na UEMS estão abertas

Estão abertas as inscrições para a seleção de professores, para atribuição de aulas temporárias, em diversas áreas do conhecimento. O prazo vai até o dia 23 de fevereiro, para quatro Unidades da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS): Aquidauana, Campo Grande, Dourados e Ponta Porã.

Os professores selecionados poderão ser contratados pelo regime de 20 horas semanais ou de 40 horas semanais. Os contratados ficarão sujeitos ao Regime Geral da Previdência Social, na forma da Lei nº 8.647/93.

A seleção constará das seguintes fases: prova didática e prova de títulos. Veja o Edital.

Confira as áreas de conhecimento, a titulação exigida para inscrição e a Unidade Universitária para as vagas oferecidas: