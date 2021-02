Inscrições para processo seletivo da Prefeitura de Campo Grande encerram hoje

Prefeitura de Campo Grande - (Foto: Divulgação/PMCG)

O prazo para inscrições do processo seletivo da Prefeitura de Campo Grande para atuar na função de facilitador social encerram hoje (26). Os aprovados irão desenvolver atividades socioeducativas de ação continuada às famílias, crianças, adolescentes e idosos.

A contratação será por tempo determinado e os salários variam de R$ 1.100,00 a R$ 1.600,00, com cargas horárias de 40 e 20 horas, dependendo da habilidade escolhida.

Ao todo, são 33 vagas para candidatos com nível médio completo e oito habilidades: instrutor de informática, instrutor de violão, percussão e canto, instrutor de street dance, hip hop ou dança de salão, instrutor de capoeira, instrutor de estética e beleza, instrutor de trabalhos manuais, instrutor de culinária e instrutor de corte e costura.

As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas no site da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

A relação das inscrições deferidas de todos os candidatos inscritos, convocando-os para encaminhar, via e-mail, os documentos comprobatórios referentes à Prova de Títulos será publicada no Diário Oficial do Município após o período de inscrições ser encerrado.