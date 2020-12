Inscrições para o Vestibular da UEMS 2021 chega ao fim em um mês

A UEMS - (Foto: Divulgação)

As inscrições para o Processo Seletivo Vestibular (PSV) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) estão abertas até 24 de janeiro de 2021. As inscrições são feitas direto no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC). Se inscreva, aqui. Para o Vestibular UEMS 2021 estão sendo ofertadas 1.101 vagas em 54 cursos de graduação presenciais.

As inscrições no Vestibular da UEMS têm o custo de R$ 90,00, a taxa deve ser paga até 25 de janeiro de 2021. É importante observar sempre o horário de funcionamento do sistema bancário. Não serão aceitos pagamentos por transferências e/ou por agendamento.

Após o pagamento da taxa de inscrição, o candidato não pode alterar o curso escolhido.

Para realizar a inscrição o candidato deverá seguir os seguintes passos:

acessar o site fapec.org/concursos;

selecionar o link "Inscrições";

clicar no Processo Seletivo Vestibular - UEMS 2021;

optar pelo curso desejado;

preencher a ficha de inscrição;

indicar a categoria de inscrição para a qual vai concorrer: concorrente de graduação ou treineiro;

indicar a modalidade de concorrência da vaga: ampla concorrência ou vagas reservadas (somente para os candidatos que se inscreverem na

categoria concorrente de graduação);

indicar a língua estrangeira: inglês ou espanhol;

optar pelo município onde deseja realizar a prova: Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas;

solicitar ou não o atendimento diferenciado;

concordar com as normas do Processo Seletivo Vestibular - UEMS 2021;

confirmar os dados;

imprimir o boleto bancário da taxa de inscrição.

Isenção - O resultado das solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição foi divulgado no dia 22 de dezembro de 2020, por meio do Diário Oficial do Estado, o edital pode ser acessado aqui.

Não serão devolvidos os valores de pagamento da taxa de inscrição daqueles candidatos contemplados com a isenção e que já tenham efetivado o pagamento da referida taxa. O candidato que tiver seu pedido de isenção de taxa indeferido, mas mantiver interesse em permanecer no processo seletivo, deverá fazer o pagamento da respectiva inscrição até o dia 25 de janeiro de 2021.