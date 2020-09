Inscrições para o Prêmio de Inovação na Gestão Pública foram prorrogadas

As modalidades, são “Práticas Inovadoras de Sucesso” e “Ideias Inovadoras Implementáveis”. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Os servidores interessados em concorrer ao Prêmio de Inovação na Gestão Pública têm até o próximo dia 17 de setembro para se inscrever. A nova data, foi divulgada em edital publicado nesta quarta-feira (02) no Diário Oficial do Estado, garante um tempo extra a servidores que tenham ideias e práticas que possam contribuir com a Gestão Pública e ainda serem premiados por estas iniciativas.

Com o tema “Soluções para o Serviço Público em tempos de pandemia”, a edição de 2020 premiará seis projetos, três de cada modalidade. São R$ 6 mil para a primeira colocação, R$ 4 mil para a segunda e R$ 2 mil para o terceiro colocado, totalizando R$ 24 mil em prêmios.

As modalidades, são “Práticas Inovadoras de Sucesso” e “Ideias Inovadoras Implementáveis”.

Para se inscrever, basta acessar o site da Escolagov, preencher o formulário, anexar o trabalho e os documentos solicitados. Na mesma plataforma, também estão disponíveis o edital completo do XV Prêmio de Inovação na Gestão Pública, Roteiros de Prática e Ideias, termo de compromisso e respostas para as dúvidas frequentes.