Inscrições para cursos técnicos a distância seguem abertas

O IFMS segue com inscrições abertas até 10 de janeiro - (Foto: Divulgação)

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) segue com inscrições abertas até 10 de janeiro no processo seletivo para ingresso em cursos técnicos, oferecidos na modalidade a distância, no 1º semestre de 2021.

São ofertadas 550 vagas para os cursos técnicos em Administração e em Manutenção e Suporte em Informática. As vagas são distribuídas nos municípios de Água Clara, Aquidauana, Camapuã, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Naviraí e Ponta Porã.

Os cursos técnicos subsequentes são destinados a quem já concluiu ou irá concluir o ensino médio até a data da matrícula, prevista para março do ano que vem. Com duração mínima de um ano e meio, os cursos técnicos ofertados têm encontros presenciais semanais.

Inscrição

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção.

No ato da inscrição, o candidato deverá informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome e escolher uma das opções de cursos/campi ou polo/turno oferecidos pelo IFMS no edital, além de informar se se é beneficiário de ação afirmativa (cotista).

Metade das vagas ofertadas é reservada aos candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública de ensino. Desse total, há reserva de vagas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.

Candidatos pretos e pardos deverão passar por uma banca de heteroidentificação para que se comprove a veracidade da autodeclaração.

Seleção

A seleção será feita por sorteio eletrônico, previsto para ser realizado no dia 19 de janeiro, sob responsabilidade do Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância do IFMS (Cread).

Cada candidato receberá um número de participação no sorteio. A classificação dos inscritos será feita de acordo com a ordem dos números sorteados.

O resultado preliminar do sorteio será divulgado no dia 20 de janeiro, e o final está previsto para o dia 25. A convocação para a heteroidentificação será divulgada no dia 27 de janeiro, sendo as bancas realizadas nos períodos de 3 a 5 de fevereiro, e de 8 a 12 do mesmo mês.

O resultado final do processo seletivo e a primeira chamada serão divulgados no dia 5 de março, com matrículas previstas para o período de 8 a 10 de março. A previsão é que as aulas tenham início no dia 22 de março.