Inscrições para cursos de idiomas da UEMS seguem abertas até o dia 26

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) - (Foto: Divulgação)

O Núcleo de Ensino de Línguas (NEL), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas até o dia 26 de fevereiro para os cursos de línguas, em Campo Grande. Serão oferecidos os cursos de Inglês, Inglês teen, Espanhol, Francês, Libras e Latim, Introdução ao Grego Clássico, Introdução à Pesquisa, Escrita Criativa e Produção de Textos.

Alguns cursos possuem o teste de nivelamento, que é indicado para os interessados que já tenham realizado curso de idioma anteriormente e desejam ingressar na turma correspondente ao seu nível atual de conhecimentos.

O agendamento para esse teste será realizado entre os dias 01 e 26 de fevereiro, pelo e-mail nel.uems@gmail.com. O teste avalia habilidades comunicativas de escrita e oralidade e tem custo de R$ 35,00.

O ensino é remoto, adotado pelo NEL durante o período da pandemia de Covid-19. As aulas serão ministradas on-line, por meio da plataforma Zoom e caso a UEMS, atendendo a decisões de instâncias superiores, decida pelo retorno às aulas presenciais, o mesmo ocorrerá com as aulas do NEL.

As aulas terão início em 22 de março. Os cursos são voltados à estudantes, professores da rede pública e privada de ensino, pesquisadores, profissionais liberais e toda e qualquer pessoa interessada nos cursos e/ou nos exames de proficiência.

Os alunos dos cursos de graduação, pós-graduação e servidores da UEMS poderão concorrer a uma bolsa participativa, que dá direito a 50% de desconto do valor de cada curso.