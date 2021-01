Inscrições para curso de idiomas do IFMS terminam hoje

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul em Aquidauana - (Foto: Divulgação)

Terminam neste domingo (24) as inscrições para 326 vagas em cursos gratuitos de Espanhol, Inglês e Libras do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

A oferta, coordenada pelo Centro de Idiomas (Cenid) do IFMS, contempla turmas em andamento, nas etapas básica e intermediária, nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Ponta Porã e Três Lagoas.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Página do Candidato. Para participar, é preciso ter o ensino fundamental I completo e comprovar conhecimento na língua por meio de teste de nivelamento.

Nivelamento - Os inscritos deverão fazer uma prova de nivelamento para avaliar as habilidades de comunicação escrita e auditiva (Espanhol e Inglês), bem como a compreensão visual e gramatical (Libras).

As provas de nivelamento serão aplicadas de forma online entre 1º e 5 de fevereiro. O preenchimento das vagas está condicionado à aprovação na prova de nivelamento.

A seleção do processo seletivo será feita por meio de sorteio eletrônico em 22 de fevereiro. O resultado, com a classificação de todos os inscritos, será divulgado no dia seguinte.

Em 1º de março serão divulgados o resultado final do processo seletivo e a convocação para a primeira chamada, com o período de matrícula entre os dias 3 e 7 do mesmo mês.

As aulas serão oferecidas de forma não presencial, enquanto durar a suspensão das atividades presenciais no IFMS. A previsão é que as atividades tenham início em 8 de março.