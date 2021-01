Inscrições para curso de higiene e manipulação oferecidas pelo Sesc estão abertas até o dia 19

O curso é obrigatório para quem trabalha em cozinhas - (Foto: Reprodução)

Estão liberadas até o dia 19 de fevereiro, as inscrições para o curso de higiene manipulação de alimentos voltados exclusivamente para as entidades sociais cadastradas no Mesa Brasil Sesc e oferecido gratuitamente pelo Sesc MS.

O curso busca assegurar a qualidade no recebimento, higienização, armazenamento de matéria-prima e produção de alimentos, evitando contaminações cruzadas e riscos à saúde a quem os consome. As aulas serão dias 25 e 26 de fevereiro, das 07h30 às 12h, na Unidade Mesa Brasil Sesc, localizada na Rua Joel Dibo, 32, centro de Campo Grande. As vagas são limitadas.

Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe as ações do Programa Mesa Brasil Sesc no Mato Grosso do Sul pelas redes sociais @mesabrasilsescms e Facebook.com/mesabrasilsescms.