Inscrições abertas para seleção de Tutores Presenciais

A Diretoria de Educação a Distância (DED) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), juntamente com a Coordenação Geral da Universidade Aberta do Brasil (UAB), abriu inscrições para a seleção de Tutores Presenciais, para atuarem nos cursos de Licenciatura em Ciências Sociais e Pedagogia, oferecidos na modadlidade EaD, nos municípios de: Bataguassu, Bela Vista, Costa Rica, Miranda, Porto Murtinho, São Gabriel do Oeste, Água Clara, Aparecida do Taboado, Camapuã, Coxim, Paranhos e Rio Brilhante.

As inscrições iniciaram nesta segunda-feira (31) a 29 de setembro de 2020. Confira AQUI o Edital.

Os candidatos selecionados no limite das vagas receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 765, a ser paga diretamente UAB. O período de duração da bolsa é de até quatro anos.

Confira as vagas disponíveis:

Os Tutores Presenciais desenvolvem atividades de fundamental importância no processo educacional dos cursos a distância porque desempenham um papel estratégico na Cidade/Polo ao contribuir, in loco, para o desenvolvimento dos processos de ensino, aprendizagem e avaliação propostos pelo projeto do curso.

Entre os Requisitos para se candidatar, estão:

Formação de nível superior: Para o curso de Ciências Sociais - Licenciatura em Ciências Sociais ou Pedagogia; Para o curso de Pedagogia - Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior

Experiência mínima comprovada de um ano no magistério do ensino básico ou superior

Residir no município onde o polo está localizado

Ter disponibilidade de tempo para se dedicar 20 horas semanais às atividades de tutoria presencial.

Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (67) 3902-2642, das 8h às 11h e das 13h às16h.

Emanuelly Castro, UEMS

Foto: Edemir Rodrigues