Inscrições abertas para programa de aceleração de startups em fase inicial em MS

Estão abertas, até o próximo dia 28 de setembro, as inscrições para o programa gratuito de aceleração de startups Early Stage Results 2020 - (Foto: Claudemir Candido/Sebrae MS)

Estão abertas, até o próximo dia 28 de setembro, as inscrições para o programa gratuito de aceleração de startups Early Stage Results 2020, do Living Lab MS, projeto colaborativo iniciado pelo Sebrae. O edital seleciona novos empreendimentos inovadores com base tecnológica em fase inicial, que visam o desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores com potencial de crescimento.

Neste edital, serão selecionadas até 30 propostas para o programa, que tem duração de oito meses. A iniciativa visa projetos em nível inicial e conta com o apoio de mentores de nível estadual e nacional, com o objetivo de auxiliar empresas a se alavancarem no mercado, para aprenderem sobre modelagem de negócios, liderança, vendas, investimento e oportunizar conexões e networking com empresas e profissionais.

Segundo a gerente do Living Lab MS, Leandra Costa, o programa é uma ótima oportunidade para empreendimentos tecnológicos. “É um programa que possui diversas vantagens, como network, a conexão com toda a rede de inovação do estado, contar com mentores de ponta para os auxiliarem”.

Para participar, o candidato deve apresentar inovação no produto, serviço ou modelo de negócio, ou seja, oferecer ganhos de eficiência para clientes tornando processos mais simples ou rápidos. O projeto também deve ter no mínimo duas pessoas, onde pelo menos uma deverá participar digitalmente de 100% das atividades previstas no programa e garantir a dedicação do grupo ao empreendimento, considerando as seguintes modalidades: sede própria ou residente no Living Lab.

“Além de todo o apoio que oferecemos, o empreendedor ainda conta com várias temáticas, desde modelos de negócios, finanças, escalabilidade, mercado, que são itens muito importantes para empresas que trabalham com inovação, hoje no mercado que possui o digital como grande potencial de clientes, o programa ajuda a aumentar os índices de resultado”, finaliza Leandra.

Como se inscrever

Os interessados devem apresentar uma proposta de negócio até a data de encerramento das inscrições por meio do formulário disponível no link.

Após, 30 ideias serão selecionadas para análise. Os candidatos que passarem por essa fase serão convocados para entrevista, etapa onde serão conhecidos os integrantes dos times, para avaliar o potencial da proposta em se tornar uma empresa viável. Para mais informações acesse o edital.

Living Lab MS

Projeto colaborativo que têm como objetivo desenvolver ideias inovadoras e startups em Mato Grosso do Sul. Acompanhe as atividades do laboratório no site e redes sociais.