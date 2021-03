Inscrições abertas para o selo social "Prefeitura Amiga da Mulher"

Selo Social "Prefeitura Amiga da Mulher 2021" - (Foto: Secom/MS)

Até o próximo dia 08 de maio estão abertas as inscrições para o Selo Social “Prefeitura Amiga da Mulher 2021”, promovido pela Subscretaria Estadual de Políticas Públicas para Mulheres”. Luciana Azambuja, subsecretaria de políticas públicas para mulheres explica que a idéia e reconhecer e valorizar ações, do executivo municipal, em pról de mulheres.

A premiação, instituída em 2018, já reconheceu 29 propostas apresentadas e desenvolvidas por 15 municípios sul-mato-grossenses.

A subsecretaria ressalta que os projetos podem ser de gestões anteriores, porém devem ter continuidade.

As propostas, que devem seguir os critérios estabelecidos no edital, serão avaliadas por um Comitê Julgador formado por representantes da Subsecretaria de Estado de Políticas para Mulheres, do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, UEMS, UFMS, Assembleia Legislativa, Ministério Público Estadual, OAB, SEBRAE e ASSOMASUL.