Inscrições abertas para evento sobre Autoconhecimento e Saúde Mental

Palestra trará orientações para os participantes se conhecerem melhor - (Foto: Divulgação)

Na próxima quinta-feira (03), às 19h, o Sebrae/MS realiza o webinar “Autoconhecimento e saúde mental: cuidar de si para cuidar do outro”, evento on-line destinado a profissionais da saúde e empreendedores do segmento. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na Loja Virtual do Sebrae.



A palestra trará orientações para os participantes se conhecerem melhor, passando por técnicas para estimulá-los a entenderem os motivos que causam disparidade na forma se veem e na imagem que transmitem; e avaliarem as próprias atitudes e crenças inconscientes.



Quem irá compartilhar os conhecimentos é o médico psiquiatra e mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo, Guilherme Spadini. Ele atua em consultório com psiquiatria clínica de adultos e adolescentes, além de psicoterapia de orientação psicodramática. Atualmente, também está envolvido na promoção da saúde mental de estudantes de Medicina da USP.



“O webinar vai abordar a importância da autoconsciência, discutir alguns conceitos importantes sobre o tema, como projeção, resistência, e honestidade consigo mesmo, e oferecer algumas técnicas para o desenvolvimento da autoconsciência, como a meditação filosófica e o exercício das vozes internas”, afirma o médico psiquiatra Guilherme Spadini.



Na visão dele, é fundamental que os profissionais da saúde exercitem o autoconhecimento. “Profissionais de saúde trabalham diretamente com pessoas, frequentemente em momentos de especial atenção, de fragilidade e desamparo. É uma linha de trabalho muito exigente em habilidades interpessoais, sujeita a elevado estresse emocional. Todo profissional deve prestar especial atenção à saúde emocional, e o autoconhecimento é o primeiro passo na direção de uma maior estabilidade emocional”, disse.



A atividade conta ainda com a parceria dos Conselhos Regionais de Educação Física (CREF11 MS), Conselho Regional de Farmácia (CRF/MS), Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO-13) e Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul (CRO-MS).



Os interessados devem se inscrever por meio da Loja Virtual do Sebrae. O link com a transmissão da palestra será enviado aos inscritos no contato informado. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.