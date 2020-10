Inscrições abertas para cursos à distância e gratuitos destinados aos servidores da Sejusp

A Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) abriu as inscrições para dois cursos à distância e gratuitos que são destinados aos servidores públicos da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

São cursos de Condutores de Veículos de Emergência e Formação de Formadores. Cada um possui carga horária de 60 horas/aula e o curso pode ser acessado de acordo com a disponibilidade do aluno, já que fica disponível 24h por dia.

O objetivo da primeira formação é resgatar uma atitude humanística e de respeito à vida na ação dos agentes públicos, quando do uso de veículos em situação de emergência. A turma será específica para profissionais que conduzem veículos considerados de emergência, quando em efetiva prestação de serviço de urgência.

Já o segundo curso foi elaborado com o objetivo de subsidiar a ação pedagógica dos professores, monitores, tutores e equipe técnico-pedagógico que atuam nas Instituições de Ensino de Segurança pública.

Nele o servidor encontrará a oportunidade de ter acesso a informações que o auxiliarão a refletir sobre sua atuação como instrutor ou professor; a planejar, desenvolver e avaliar as atividades de aprendizagem.

O período de inscrições segue até o dia 30 de novembro de 2020 no site http://ead2.escolagov.ms.gov.br. Em casos de dúvidas, o servidor pode entrar em contato com a Escolagov no telefone (67) 3321-6100 (Gustavo/Gleiciane).

Ana Letícia Gaúna, SAD

Foto: Divulgação