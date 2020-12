Inscrições abertas para curso prático sobre novo sistema de protocolo do Estado

A partir de 04 de janeiro de 2021, o Sistema de Protocolo Integrado (SPI) será desativado e o Módulo Protocolo do e-DOCMS será o sistema oficial do Estado de Mato Grosso do Sul para o controle e o registro das atividades realizadas nos documentos e processos administrativos produzidos e recebidos no Poder Executivo Estadual.

Em complemento ao curso teórico sobre as normas, regras e os procedimentos técnicos, a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) disponibilizou o curso “Funcionalidades do Módulo Protocolo no e-DOCMS”.

O curso à distância possui 20 horas/aula e mostra o passo a passo para operar as ferramentas do sistema, como os menus: a receber, elaboração, no setor, meus, reservados, busca geral, SPI e contato externo.

Vale salientar que a ferramenta será um novo menu dentro do e-DOCMS, sistema disponível via plataforma web. Todas as ações executadas nos setores administrativos ou serviços de protocolos, processos ou documentos avulsos, terão numeração única de protocolo (NUP).

Com os novos processos técnicos e administrativos será possível normatizar e padronizar os termos utilizados nos procedimentos processuais e as formas de produção documental com confiabilidade, autenticidade e acesso contínuo, além de garantir a organização e a preservação dos documentos.

Para realizar a matrícula no curso teórico e no curso prático do Módulo Protocolo no e-DOCMS, basta acessar o Portal do Aluno da Escolagov e informar a justificativa da sua inscrição.

Ana Letícia Gaúna, SAD