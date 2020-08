Inscrições abertas para a seleção de professores temporários

A remuneração será fixada conforme a titulação, comprovada no momento da formalização do contrato. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu inscrições para a seleção de professores, para atribuição de aulas temporárias, em diversas áreas do conhecimento, para seis Unidades Universitárias: Nova Andradina, Jardim, Naviraí, Cassilândia, Campo Grande e Dourados. O prazo para as inscrições vai até o dia 09 de agosto.

A seleção constará das seguintes fases: prova didática e prova de títulos. Confira AQUI o Edital.

Os professores selecionados poderão ser contratados pelo regime de 20 horas semanais ou de 40 horas semanais. Os contratados ficarão sujeitos ao Regime Geral da Previdência Social, na forma da Lei nº 8.647/93.

A remuneração será fixada conforme a titulação, comprovada no momento da formalização do contrato. O contrato de professor temporário terá vigência de até 12 meses e vigorará a partir da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado uma única vez, por até 12 meses.

Confira as oportunidades:

Unidade de Nova Andradina

Vagas para a área de Ciência da Computação.

Os requisitos exigidos para a inscrição são: Graduação na área de Computação e Pós-graduação em qualquer área do

conhecimento.

Unidade de Jardim

Vagas para a área de Letras - Língua Inglesa.

Os requisitos exigidos para a inscrição são: Graduação em Letras e Pós-graduação em Letras, ou Linguística, ou Estudos Linguísticos, ou Linguística Aplicada, ou Ensino de Língua Inglesa.

Vagas para a área de Língua Portuguesa, Linguística e Língua Latina.

Os requisitos exigidos para a inscrição são: Graduação em Letras e Pós-graduação stricto sensu em Letras, ou Linguística, ou Estudos da Linguagem.

Unidade de Naviraí

Vagas para a área de Letras - Língua Portuguesa.

Os requisitos exigidos para a inscrição são: Graduação em Letras e Pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento.

Unidade de Cassilândia

Vagas para a área de Letras - Língua Portuguesa.

Os requisitos exigidos para a inscrição são: Graduação (Licenciatura) em Letras e Pós-graduação stricto sensu em

Letras, Linguística, Linguística Aplicada ou Estudos de Linguagens.

Unidade de Campo Grande

Vagas para a área de Letras - Língua Inglesa.

Os requisitos exigidos para a inscrição são: Graduação (Licenciatura) em Letras e Pós-graduação stricto sensu em

Letras.

Unidade de Dourados

Vagas para a área de Química.

Os requisitos exigidos para a inscrição são: Graduação em Engenharia Química, Química Industrial ou Química

com atribuições tecnológicas e Pós-graduação stricto sensu em Engenharia Química, Química ou Ciências Ambientais.