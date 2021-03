Inovando em sabor, primeira unidade do Fort Dog completa um ano

Combo Fort Dog - (Foto: Fort Atacadista)

Há um ano, Campo Grande passava a contar com mais uma opção para quem ama uma novidade gastronômica. Inaugurado em março de 2020 pelo Fort Atacadista, o Fort Dog da loja Coronel Antonino foi a primeira lanchonete da rede a trazer como carro-chefe o conceito do hot dog americano. Com área de 120m², o espaço oferece aos consumidores um lanche com salsicha exclusiva e que contém baixo teor de corantes.

Para comemorar o aniversário do empreendimento, a rede preparou algumas novidades para o próximo sábado, dia 6. “O cliente que fizer suas compras no Fort pode aproveitar e fazer uma pausa para conhecer o hot dog. Estamos sempre seguindo as normas de biossegurança para tornar esse momento tranquilo e seguro aos nossos clientes. Além do distanciamento sinalizado no local, contamos com álcool em gel e higienização constante do local e da equipe”, reforça a coordenadora regional de marketing do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte.

Pizza do Fort Dog

Dentre as opções, o combo Hot Dog, com refrigerante e batata frita, sai por R$ 12,90, e o combo Hot Dog e refrigerante por R$ 9,90. O cliente que comprar com o Vuon Card paga R$ 9,90 na primeira opção e R$ 7,90 na segunda. Segundo Rafaellen, o objetivo é proporcionar aos clientes uma experiência rica em atendimento e sabor. “Vale lembrar que essa versão é diferente do cachorro-quente tradicional, e aqui o consumidor dispõe de fácil e amplo estacionamento, podendo, também, fazer simultaneamente as compras no atacarejo. Há, ainda, outras opções de lanches e bebidas na lanchonete, aumentando as possibilidades de escolha”, enfatiza.

O molho é feito na própria cozinha do local, desde o preparo inicial até o processo de cozimento, com tomates frescos, cebola, alho, orégano e azeite. O menu também traz pizza de muçarela e calabresa, porção de batata frita, refrigerantes, sucos, além de água com e sem gás.

Combo

Aos que querem economizar, há versões “combo”, com preços únicos, para quem comprar as combinações: hot dog, batata frita e refrigerante; hot dog, batata frita e suco de laranja; hot dog, batata frita e suco de uva; hot dog e refrigerante; hot dog e suco de laranja; e hot dog e suco de uva. O cardápio traz ainda alternativas mais leves, como a salada brasileira e a salada de rúcula com tomate seco.

Serviço – Fort Dog

Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 20h.

Local: Fort Atacadista Coronel Antonino – R. São Borja, 586 – Vila Rica, Campo Grande-MS