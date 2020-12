Inmet prorroga alerta de temporal para 34 municípios de MS

Com a intensidade, há riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas - (Foto: Geone Bernardo)

Desde domingo (27) o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta para os 34 municípios de Mato Grosso do Sul que estariam sob riscos de temporais até às 11h de hoje (29). Porém, o instituto estendeu o alerta até amanhã (30).

Segundo o alerta, a previsão é que a chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia chegue com ventos intensos (60-100 km/h). Com a intensidade, há riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As cidades que podem receber os temporais são: Alcinopolis, Água Clara, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Coxim, Costa Rica, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Nova Andradina, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, São Gabriel do Oeste, Terenos e Três Lagoas.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) até dia 31 as condições são favoráveis à ocorrência de pancadas de chuvas associadas aos ventos úmidos oriundos da região norte do país e as elevadas temperaturas.