Infraero lança edital para venda de imóveis em nove cidades do Brasil

A Infraero publicou edital de licitação para venda de imóveis em nove cidades brasileiras - (Foto: Reprodução)

A Infraero publicou edital de licitação para venda de imóveis em nove cidades brasileiras. São casas, apartamentos e terreno em Curitiba (PR), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Teresina (PI), Altamira (PA), Corumbá (MS) e Boca do Acre (AM). O recebimento das propostas e a abertura das sessões públicas estão agendadas para o dia 15/9. As características dos imóveis e as regras da licitação estão disponíveis no site da empresa.

Os valores dos bens, em edital, variam de R$ 142,4 mil a R$ 1,1 milhão. Ao todo, eles estão avaliados em R$ 5,08 milhões. Os interessados em participar da licitação poderão visitar os imóveis de segunda à sexta-feira, de 9h às 11h e de 13h às 16h. É necessário fazer o agendamento por meio dos contatos indicados no edital. A visita irá gerar um termo de ciência sobre as condições dos locais e o documento é uma das exigências para participar da disputa.

A venda dos imóveis é uma estratégia da Infraero para otimizar sua estrutura. “São imóveis que poderão ter um aproveitamento melhor e que estão em boas localizações nas suas cidades, o que pode gerar o interesse no mercado”, avalia o superintendente de Administração da Infraero, José Antônio Pessoa Neto.

Pelas regras da licitação, poderá arrematar o imóvel o participante que apresentar o melhor lance para a Infraero e que atenda às demais exigências do edital. Os participantes também poderão apresentar suas propostas para mais de um imóvel.