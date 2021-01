Indígenas que vivem em região isolada do Pantanal vão receber sinal de internet

Vista aérea da aldeia Uberaba - (Foto: Divulgação)

Indígenas que vivem isolados na aldeia Uberaba, localizada na Ilha Ínsua, a cerca de 330 km de Corumbá, vão receber sinal de internet a partir das 10h de amanhã (20). Atualmente, o sinal de comunicação mais próximo é o Posto do Exército, que fica a 15 km de distância da comunidade. Sem sinal de telefonia e de internet, eles precisam pegar um barco e navegar durante quase dois dias.

O pedido foi feito pelos indígenas à Justiça do Trabalho e à Polícia Militar Ambiental durante a 5ª Expedição de Educação Ambiental no Pantanal, organizada pela Polícia Militar Ambiental (PMA) em parceria com instituições públicas e ONGs, em dezembro do ano passado.

“Nós percebemos as limitações físicas e geográficas da aldeia e providenciamos a instalação do receptor e o deslocamento de um técnico de Campo Grande até a aldeia para instalar um sinal de internet. O custo, cerca de R$ 4 mil, será pago com multas trabalhistas e a mensalidade será custeada pelas famílias indígenas”, explica o juiz do trabalho Márcio Alexandre da Silva. A PMA ofereceu toda a logística e apoio nos deslocamentos.

O sinal também atenderá a Escola Estadual Indígena João Quirino de Carvalho – Toghopanãa. Atualmente, o coordenador pedagógico da escola tem que se deslocar até Corumbá para usar a internet e lançar os dados escolares dos alunos no sistema informatizado da Secretaria Estadual de Educação. A viagem leva cerca de 30 horas.

“O acesso hoje de indígenas até a cidade de Corumbá está sendo por bote e rabetas, que comportam de três a quatro pessoas e pouco peso, porque esse tipo de embarcação que nós temos aqui, quanto mais carrega, maior o consumo de combustível”, explica Laucídio Corrêa da Costa, que também é vice cacique da aldeia.