Índices de chuva até o fim de fevereiro pode ser acima da média em MS

Chuva em Coxim - (Foto: Reprodução/Arquivo/CoximAgora)

Já estamos na segunda semana de fevereiro e após uma trégua da chuva em Campo Grande, o esperado de água para Mato Grosso do Sul varia entre 150 a 200 milímetros com os maiores acumulados se concentrando nos setores norte e nordeste do Estado.

Conforme o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas poderão se encontrar acima da média esperada para o mês em todo o Estado. A região do bolsão promete ser a mais chuvosa. Neste mês são esperados acumulados variando entre 200 a 230 milímetros em todo o Estado.

Em relação a temperatura, o clima vai variar entre 22° C a 33° C, sendo a região pantaneira a mais quente. O mapa de anomalia de temperatura calculada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) mostra que as temperaturas tendem se encontrar acima da média em praticamente todo o Estado, ou seja, mais quente que o normal. As regiões sudoeste, sul e parte da região do bolsão poderão ter temperaturas dentro da normalidade a ligeiramente abaixo. Entre outras palavras, espera-se mais dias com temperaturas agradáveis nestas regiões.

Até o dia 16, as áreas de instabilidades aumentam no Estado são esperadas pancadas de chuvas em todas as áreas. Espera-se pancadas de água com acumulados significativos que requerem atenção por parte dos municípios do centro-sul do MS entre 14 a 16 de fevereiro. São esperados neste período até 60 milímetros no centro-sul e até 50 milímetros nas demais áreas.

Gráfico indicando clima em MS