Incêndio destrói comitê de candidato a prefeitura de Porto Murtinho

Em Porto Murtinho, Comite e Restaurante do Nelsom Cintra pegam fogo - (Foto: Edicarlos Oliveira)

Um incêndio atingiu o comitê do candidato a prefeito Nelson Cintra, em Porto Murtinho, a 431 km de Campo Grande.

O incêndio teve inicio as 9h30 da manhã no local onde estava sendo montado um restaurante, e era usado em eventos. De acordo com o radialista Edicarlos Oliveira, que está no local, não há feridos. Mas quando as chamas começaram, o candidato estava no comitê acompanhado do filho.

O fogo teria começado devido a faíscas de uma solda que era feita no local.

O imóvel fica na Avenida Barão do Rio Branco, quase esquina com a Rua 13 de Maio, ao lado de um prédio histórico, de 1930, que também pertence ao candidato.

As chamas destruíram toda a estrutura do restaurante e chegou a atingir o comércio vizinho, mas já foi controlado. Todo efetivo dos bombeiros da cidade, com auxílio de homens da Marinha, foi mobilizado para atender a ocorrência.

Imagem aérea mostra fumaça saindo do prédio. (Foto: Toninho Ruiz)