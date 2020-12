Incêndio atinge residência em Coxim

Uma residência em Coxim pegou fogo no final da manhã deste sábado - (Foto: Corpo de Bombeiros)

Uma residência em Coxim, a 254 Km de Campo Grande, pegou fogo no final da manhã deste sábado (19). A casa fica no bairro Vila Bela, localizada atrás da Escola Estadual Professora Clarice Rondon dos Santos. As informações são do site Coxim Agora.

Ainda não se sabe as causas do incêndio, mas uma equipe do Corpo de Bombeiros de Coxim foi acionada para combater o fogo.

A Polícia Militar também está no local isolando a rua e orientando os moradores da região.

Informações preliminares são de que a propriedade de madeira pertence a um idoso que não estava em casa quando o incêndio teve início, os vizinhos perceberam a fumaça e acionaram os bombeiros. Ninguém se feriu no incidente.