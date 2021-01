Impressora jato de tinta ou toner HP: conheça as diferenças

Impressora HP - (Foto: Reprodução)

Comprar impressora é sempre um desafio, Qual modelo e marca é melhor para minhas necessidades? No mercado, encontramos impressoras jato de tinta, impressoras HP e muitas outras variações, mas dentre essas duas iremos dar dicas para escolher a que melhor se encaixa de acordo com suas utilidades.



Acompanhe o texto e saiba tudo antes de comprar sua nova impressora!



Definição de impressora jato de tinta

A impressora jato de tinta é um dos modelos mais utilizados e amados, tanto para uso comercial, quanto para o uso doméstico. Esses equipamentos são mais baratos do que outros modelos, mas sua manutenção e a compra de cartuchos de tinta podem pesar um pouco mais no bolso.



Por isso, esse tipo de impressora é indicado para quem faz uso moderado do aparelho. Entretanto, até mesmo para grandes quantidades de impressões esse modelo ainda pode ser o mais indicado.



A impressora tanque de tinta é diferente da jato de tinta, isso porque, também pode ser indicada caso queira imprimir fotos, pois é mais versátil até mesmo com o tipo de papel aceito, incluindo o papel fotográfico.



Definição de impressora de Toner HP

As impressoras de cartucho de impressora também podem ser consideradas com as de jato de tinta, mas existem alguns modelos e marcas que diferem algumas funcionalidades, bem como, no caso do toner HP.



As impressoras a laser utilizam uma tecnologia diferente para imprimir imagens no papel. Ao invés dos famosos cartuchos de tinta, utilizados nas impressoras jato, elas usam o cartucho de toner.



Importante ressaltar que, o toner é a tinta em pó, carregado em suas cores primárias (CMYK). O toner colorido é voltado para impressoras do tipo laser. Um cartucho de toner de substituição pode imprimir cerca de 1.500 (cartucho padrão) ou cerca de 2.600 (cartucho de alto rendimento) páginas A4 ou Letter, de um só lado, com 5% de cobertura. O cartucho de toner inicial imprimirá cerca de 1.000 páginas de um só lado, em formato A4 ou Letter.



Qual modelo escolher?

Os dois modelos de impressoras possuem características próprias, mas a escolha depende exclusivamente da sua rotina de impressões. Como podemos perceber, para empresas ou locais com grandes solicitações de impressões e cópias, o ideal é optar por modelos com toner HP.



Agora, se você não quer investir muito em uma impressora ou não tem muita demanda, a impressora com cartucho de tinta HP vai te atender perfeitamente bem!