Imóveis não utilizados pela Sanesul estão sendo leiloados

Sanesul - (Foto: Divulgação)

São 32 imóveis localizados nas cidades de Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bodoquena, Caarapó, Camapuã, Corumbá, Coxim, Dourados, Inocência, Ladário, Maracaju, Miranda, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e no Distrito de Nova América – MS.

Esses Imóveis não devem ser utilizados pela Companhia, por isso optou-se pela venda. O objetivo é diminuir as áreas não utilizadas e investir em projetos futuros, bem como arrecadar fundos para esses investimentos em ações de melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios operados.

Outro ponto importante é a diminuição de custos com manutenção e pagamento de impostos destas áreas.

O Leilão segue até dia 08 de setembro de 2020 no endereço eletrônico.

Os interessados poderão obter informações e o edital completo junto a equipe do Leiloeiro Oficial Pierre Adri, na Rua Antônio Maria Coelho, nº 1.149, Centro – Campo Grande/MS – Telefone: (67) 3044-2750 / 0800 605 2750 – e-mail: contato@canaldeleiloes.com. No site www.canaldeleiloes.com poderão ser ofertados lances, após aprovação do cadastro e habitação para o leilão conforme instruções no site.