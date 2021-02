Imasul alerta para risco de rio transbordar no distrito de Águas do Miranda

A Sala de Situação do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) emitiu alerta para evento crítico às 11h desta quarta-feira sobre o risco do rio Miranda transbordar na localidade conhecida como Águas de Miranda, no município de Bonito. O volume de chuvas dos últimos dias ocorridas na região acima desse ponto do rio foi elevado, podendo fazer com que o nível do rio a supere o limite máximo de capacidade da calha.

“Comunicamos que as leituras dos níveis do Rio Miranda emitidas pela Plataforma de Coleta de Dados-PCD, MT-738, no Distrito de Águas de Miranda, no município de Bonito, indicam que o nível de emergência está para ser atingido, com potencial para provocar significativos danos materiais e com risco à integridade humana. Justificativa: o Volume de chuvas a montante, ocorrido nos últimos dias, fez elevar o nível do Rio Miranda muito próximo da cota de Emergência de 650 cm. Embora não haja previsão de chuvas para as próximas horas, somente pancadas, é possível que o Distrito Águas de Miranda ainda receba a água de montante, podendo atingir os ribeirinhos da região. ”

Veja AQUI o Aviso de Evento Crítico 19/2021 da Sala de Situação do Imasul.

João Prestes, Semagro

Foto: Saul Schramm