''Igrejas Evangélicas poderão fazer vigília da virada'' afirma Antonio Vaz

Deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos) e o Secretário Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul Geraldo Resende - (Foto: Divulgação)

Na manhã da última terça-feira (29), o deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), esteve em reunião com o Secretário Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul Geraldo Resende, onde solicitou a abertura das igrejas evangélicas para a vigília da virada.

Conforme Vaz, o decreto antigo não permitia até um certo horário a abertura dos templos religiosos. “Diante disso fui em encontro do secretário pedir para que nós cristãos pudéssemos iniciar o ano de 2021 dentro da igreja, que é algo normal para nós e muito importante”. Explicou o parlamentar.

O Secretário de Saúde Geraldo Resende, garantiu ao deputado Antonio Vaz, que as igrejas poderão realizar a vigília, tomando todos os cuidados de saúde para evitar assim a propagação do vírus.