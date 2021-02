IFMS abre seleção para fomentar a participação de mulheres na ciência

O foco é na inserção das meninas e mulheres na ciência, em especial nas áreas de ciências exatas, engenharias e computação - (Foto: Divulgação/IFMS)

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu na última sexta-feira (19) o prazo para submissão de propostas no edital Meninas e Mulheres na Ciência, que visa fomentar a participação de alunas de cursos técnicos e da graduação em programas de iniciação científica. O valor máximo para o custeio de cada proposta será de R$ 600, destinado para materiais de consumo. Serão concedidas bolsas nos valores de R$ 100 para estudantes de ensino médio e de R$ 400 para as acadêmicas de graduação, todas com vigência de oito meses

Cada proposta submetida pode ter até dois planos de trabalho, com a participação máxima de duas estudantes.

As propostas devem se concentrar na geração de produtos ou processos que tragam soluções criativas e inovadoras para problemas da sociedade, como protótipos, dispositivos, planos de ação, manuais, cartilhas, softwares, sites, aplicativos e procedimentos. O foco é na inserção das meninas e mulheres na ciência, em especial nas áreas de ciências exatas, engenharias e computação.

O edital Meninas e Mulheres na Ciência, coordenado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Propi), pode ser conferido aqui.

Apoio – As propostas aprovadas poderão ser financiadas com até R$ 57 mil, sendo R$ 9 mil destinados à aquisição de itens de custeio e R$ 48 mil para o pagamento de bolsas de pesquisa.

Submissão – Deve ser feita pelo coordenador do projeto de pesquisa, no módulo Pesquisa do Sistema Unificado de Administração Pública (Suap), até o dia 7 de março.

Além de fornecer dados sobre o projeto de pesquisa, equipe e planos de trabalho, o proponente deve anexar os documentos solicitados pelo edital. Orientações sobre a submissão das propostas serão encaminhadas pela Propi aos coordenadores de Pesquisa e Inovação (Copei) dos campi.

Cronograma – A lista de propostas submetidas será divulgada no dia 9 de março. Os projetos de pesquisa serão entre 15 de março e 4 de abril, sendo o resultado preliminar divulgado em 5 de abril e o final no dia 13 do mesmo mês.

Ainda de acordo com o cronograma do edital, os projetos de pesquisa deverão ser executados a partir de 3 de maio de 2021 e o relatório final terá que ser entregue até 15 de fevereiro de 2022.