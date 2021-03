IFMS abre mil vagas para graduação em dez municípios de MS

Campus da UFMS em Campo Grande - (Foto: Ascom/IFMS)

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou o edital para ingresso nos cursos de graduação, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2021, no segundo semestre letivo deste ano. As inscrições ficarão abertas entre 6 e 9 de abril.

São oferecidas mil vagas nas cidades de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

A oferta abrange as áreas de Agronomia, Alimentos, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Pesca, Gestão do Agronegócio, Jogos Digitais, Química, Produção de Grãos, Processos Metalúrgicos, Redes de Computadores e Sistemas para Internet.

Inscrições - Deverão ser feitas entre os dias 6 e 9 de abril, na página do Sisu. O candidato deverá acessar o site com seu login e senha e buscar, no sistema de inscrições, o curso e a vaga oferecidos pelo IFMS, marcando sua opção.

Poderão se inscrever no Sisu 2021 os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 e que obtiveram nota acima de zero na redação e também em todas as áreas do conhecimento.

Cotas - Metade das vagas ofertadas é para candidatos que cursaram integralmente todas as séries do ensino médio em escola pública. Dessas vagas reservadas, 50% se destinam àqueles com renda familiar per capita não superior a um salário mínimo e meio.

Ainda há cotas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência. O IFMS também possui a opção do bônus local, voltado aos candidatos residentes nas áreas de abrangência dos campi, que têm direito de um acréscimo de 20% na nota do Enem.

Vagas remanescentes - Após as duas chamadas, caso ainda haja vagas não preenchidas, essas serão disponibilizadas pelo processo seletivo de vagas remanescentes, com uma única chamada.

Poderão se inscrever nesta seleção os candidatos que participaram do Enem nos anos de 2018, 2019 ou 2020.