IFMS abre 326 vagas para cursos gratuitos e inscrições começam nesta segunda-feira

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul em Aquidauana - (Foto: Divulgação)

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com processo seletivo aberto para o 1º semestre letivo de 2021, para cursos gratuitos de Espanhol, Inglês e Libras. As inscrições vão de 28 de dezembro a 24 de janeiro e devem ser feitas na Página do candidato. Para concorrer, o candidato deverá possuir Ensino Fundamental I completo.



São oferecidas 326 vagas em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os cursos acontecem nas etapas Básico e Intermediário em seis níveis. No mínimo 75% das vagas são reservadas a estudantes e servidores do Instituto.



Os inscritos passarão por uma prova de nivelamento, que ocorrerá online, para avaliar as habilidades de comunicação escrita e auditiva (Espanhol e Inglês), bem como a compreensão visual e gramatical (Libras), para comprovação do conhecimento exigido para ingresso no nível desejado. O nivelamento será realizado entre 1 e 5 de fevereiro.

O preenchimento das vagas nas turmas em andamento está condicionado à aprovação na prova de nivelamento e seleção por meio de sorteio eletrônico, marcado para o dia 22 do mesmo mês.

Por conta da pandemia, as aulas serão na modalidade não presencial, enquanto durar a suspensão das atividades presenciais no IFMS, com início no dia 8 de março.